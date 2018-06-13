На украинской трассе нашли брошенный после ДТП суперкар Aston Martin DB11

Как сообщает издание «Топ Жир», автомобиль получил незначительные, но весьма дорогие в плане ремонта, повреждения.

Самое интересное — это записка, которую владелец суперкара оставил под лобовым стеклом. В «документе» он сообщает, что за машиной уже едет эвакуатор, а сам он торопится в аэропорт — видимо поэтому хозяин и не стал забивать себе голову последствиями аварии и умчался с места ДТП.