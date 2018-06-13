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На украинской трассе нашли брошенный после ДТП суперкар Aston Martin DB11
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На украинской трассе нашли брошенный после ДТП суперкар Aston Martin DB11 

За рулем Кубань 54 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Как сообщает издание «Топ Жир», автомобиль получил незначительные, но весьма дорогие в плане ремонта, повреждения.
Самое интересное — это записка, которую владелец суперкара оставил под лобовым стеклом. В «документе» он сообщает, что за машиной уже едет эвакуатор, а сам он торопится в аэропорт — видимо поэтому хозяин и не стал забивать себе голову последствиями аварии и умчался с места ДТП.
Напомним, Aston Martin DB11 оснащается 5,2-литровым битурбо мотором V12 мощностью 610 л.с., который разгоняет суперкар с места до 100 км/ч всего за 3,9 секунды. На украинском рынке минимальная стоимость авто — 8 500 000 гривен (по текущему курсу это 20,2 млн рублей).
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