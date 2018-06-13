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Компания Ford запатентовала складывающийся руль с подставкой под ноутбук
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Компания Ford запатентовала складывающийся руль с подставкой под ноутбук 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
Новой опцией для автомобилей марки Ford станет складной руль.
Эта опция даст возможность откинуться верхней части руля к панели, таким образом создавая удобное пространство для установки ноутбука. О таком новшестве производители поделились совсем недавно, говоря о том, что задумка разрабатывалась уже длительное время для комфорта водителя. В пробках, при длительном ожидании каждому было бы приятно скоротать время за просмотром фильма, игры, а возможно это шанс уединиться и поработать. Более того, опция не будет активна при движении транспорта, что опять же говорит о том, что производитель беспокоится о водителе и исключает возможность попасть в ДТП. О том, когда автомобили будут оснащаться подобными рулями неизвестно, но всё в процессе усовершенствования и разработки. Производители всё больше трудятся в техническом оснащении автомобиля, пытаясь изобрести что-то новое.
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