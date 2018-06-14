12 самых странных автомобилей, которые видел мир

С момента выпуска первой серийной машины автомобильный мир эволюционировал, пожалуй, каждое десятилетие. Модели определенной эпохи так или иначе похожи друг на друга: внешне, техническими характеристиками, наличием или отсутствием определенных опций. Из этого правила, впрочем, есть исключения. Представляем вам 12 самых странных из всех когда-либо выпускавшихся автомобилей.

Источник: autonews.ru 1. BMW Isetta 300 Годы выпуска: 1956-1962;

Количество произведенных автомобилей: 161 728;

Двигатели: 0,3 литра (13 лошадиных сил);

Вместимость: 2 человека;

Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 85 км/ч);

Страна-производитель: Германия;

Цена: 1000 долларов.

2. Трехколесная Isetta в свое время спасла компанию BMW от банкротства: пока конкуренты продавали более дорогие машины, баварцы успели реализовать 160 000 Isetta и серьезно поправить свое финансовое положение, подорванное Второй мировой войной.

3. Isetta, имеющая итальянские корни, в первую очередь отличалась скромными размерами и тем, что единственная дверь была расположена там, где у современных автомобилей находится капот: руль модели двигался вместе с дверью.

6. Mohs Ostentatienne Opera Sedan

Годы выпуска: 1967-1979;

Количество произведенных автомобилей: 6-7;

Двигатели: 5,0 литра (193 лошадиных силы);

Вместимость: 5 человек;

Разгон до 100 км/ч: неизвестно;

Страна-производитель: Америка;

Цена: 19 600 долларов.

7. Владелец компании Mohs Брюс Мохс создал модель Ostentatienne Opera Sedan как образец того, каким должен быть люксовый седан.

8. Дальше концепта дело не пошло, но за два года, что бизнесмен горел этой идеей, он успел выпустить 6 или 7 подобных автомобилей.

9. Основная особенность машины — отсутствие дверей: внутрь можно было попасть через багажник. Он открывался, выбрасывая вниз ступеньку и встречая пассажира или водителя красной ковровой дорожкой.

11. Axiam-Mega MultiTruck

Годы выпуска: 2010 — настоящее время;

Количество произведенных автомобилей: еще производятся;

Двигатели: дизельный (15 л. с.), электрический (12 кВт);

Вместимость: 2 человека;

Разгон до 100 км/ч: неизвестно;

Страна-производитель: Франция;

Цена: от 14 000 долларов.

12. Axiam-Mega — французская компания, изначально специализировавшаяся на производстве субкомпактных автомобилей и квадроциклов.

13. Однако в 2010 году концерн выпустил легкий грузовик MultiTruck, который рассчитан на людей, использующих коммерческую технику для перевозок на короткие расстояния и желающих в связи с этим сократить расходы на содержание транспорта.

14. Что с дизельным, что с электрическим мотором модель отличается крайне низкими эксплуатационными затратами.

15. Выглядит, правда, очень странно.

16. Messerschmitt KR175

Годы выпуска: 1953-1955;

Количество произведенных автомобилей: 15 000 — 20 000;

Двигатели: 0,17 (9 лошадиных сил);

Вместимость: 2 человека;

Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 80 километров в час);

Страна-производитель: Германия;

Цена: 500 долларов.

17. После Второй мировой войны Германии надолго запретили делать самолеты: компании Messerschmitt пришлось переключаться на что-то другое. В 1953 году свет увидел первый автомобиль концерна — KR175, который сами немцы называли скутером с кабиной.

18. Трехколесная машина имела руль, больше похожий на аналогичный от велосипеда или мотоцикла, и два посадочных места: одно за другим.

19. В 1955 году на смену модели KR175 пришла новинка — KR200.

Годы выпуска: 1960-1966;

Количество произведенных автомобилей: 65 000;

Двигатели: 0,35 (16 лошадиных сил);

Вместимость: 4 человека;

Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 80 километров в час);

Страна-производитель: Япония;

Цена: от 833 долларов.

22. R360 — первый серийный легковой автомобиль, выпущенный компанией Mazda.

23. Машина, на выбор поставлявшаяся либо с механической трансмиссией, либо с АКП, весила всего 380 килограммов.

24. Пользовавшаяся популярностью модель позволила Mazda укрепить свое финансовое положение и благодаря тому, что когда послевоенные ограничения на экспорт японских продуктов были сняты, успешно продавалась не только на родине, но и в других странах.

26. Russo-Baltique Impression

Годы выпуска: 2006;

Количество произведенных автомобилей: 1;

Двигатели: 6,0 литра (555 л.с.);

Вместимость: 4 человека;

Разгон до 100 км/ч: неизвестно;

Страна-производитель: совместное производство России и Германии;

Цена: 1,8 млн долларов.

27. В 2002 году ателье A:Level решило возродить известную российскую марку «Руссо-Балт» и создало дизайн машины в стиле 40-х годов предыдущего столетия.

28. Владелец торговой марки «Руссо-Балт» Виктор Такнов даже вложил в проект 2 млн долларов, а ателье было переименовано в Russo-Baltique. Единственная машина — Russo-Baltiqe Impression — была выпущена в 2006 году в сотрудничестве с мастерами из немецкой компании German GErg GmbH и представлена на автосалоне в Женеве.

29. Тогда была даже озвучена цена будущих мелкосерийных моделей — 1,8 млн долларов США. Однако производство модели так и не было запущено.

31. Daihatsu Midget II Годы выпуска: 1996-2002;

Количество произведенных автомобилей: неизвестно;

Двигатели: 0,65 (30,5 лошадиных сил);

Вместимость: 1-2 человека;

Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 50 километров в час);

Страна-производитель: Япония;

Цена: 6800 долларов.

32. Второе — более похожее на автомобиль в современном понимании слова — поколение Daihatsu Midget было не таким успешным, как трехколесный предшественник, в первый год производства которого было реализовано более 80 000 экземпляров модели.

33. Машина, из-за располагающегося на капоте запасного колеса похожая на носорога, была представлена в 1993 году на Токийском автосалоне, но в серию попала только в 1996-м.

34. В зависимости от компоновки модель могла быть двухместной или рассчитанной только на водителя.

36. Peel P50 Годы выпуска: 1962-1965;

Количество произведенных автомобилей: 50;

Двигатели: 0,05 (4,2 лошадиных силы);

Вместимость: 1 человек;

Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 61 километр в час);

Страна-производитель: Великобритания;

Цена: 560 долларов.

37. Peel P50, оснащенный одной дверью и вмещавший одного человека, весил всего 59 килограммов.

38. Расход топлива модели — всего 2,8 литра на 100 км пути.

39. В 2010 году компания Peel выпустила ограниченную версию P50 с электрическим мотором.

40. Автомобиль был снабжен рукояткой сзади, благодаря которой машину можно было вручную развернуть или затащить в дом или гараж.

41. ЗАЗ–965А

Годы выпуска: 1960-1969;

Количество произведенных автомобилей: 322 166;

Двигатели: 0,75 л (23 л. с.), 0,9 литра (27 лошадиных сил);

Вместимость: 4 человека;

Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 90 километров в час);

Страна-производитель: СССР;

Цена: от 15 000 рублей.

42. ЗАЗ-965А, прозванный в народе «горбатым запорожцем», по легенде, был создан по лекалам Fiat 600.

43. Автомобиль имел привод на задние колеса и «жабры», ставшие на долгие годы «фишкой» этой модели. На самом деле этот элемент дизайна имел важнейшее значение — он охлаждал мотор и защищал его от перегрева.

44. Еще один интересный факт — ЗАЗ-965А стал последним советским автомобилем с дверями, открывающимися против хода движения.

Годы выпуска: 2012 — настоящее время;

Количество произведенных автомобилей: еще производится;

Двигатели: электромотор (6,1 киловатта);

Вместимость: 2 человека;

Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 75 километров в час);

Страна производитель: Франция;

Цена: от 10 900 долларов.

47. Twizy формально не автомобиль, а тяжелый квадроцикл.

48. Длина модели всего 2300 мм, а ширина — 1130 мм, при этом машина вмещает в себя двух пассажиров: пассажирское сиденье расположено за водительским и даже может регулироваться по высоте.

49. Запас хода электрического мотора в идеальных условиях — около 100 километров. Полная зарядка от обычной розетки занимает примерно 3,5 часа.

51. Bong Bug 700E

Годы выпуска: 1970-1974;

Количество произведенных автомобилей: 2270;

Двигатели: 0,7 л (29 лошадиных сил);

Вместимость: 2 человека;

Разгон до 100 км/ч: 23,2 секунды;

Страна производитель: Великобритания;

Цена: 1500 долларов.

52. Двухместная трехколесная модель имела одну верхнеподвесную дверь.

53. По сути, чтобы попасть внутрь машины, надо было поднять верхнюю часть кузова.

54. Несмотря на скромные габариты, каждый экземпляр автомобиля комплектовался запасным колесом.

55. Несколько Bong Bug 700E было выпущено специально для рекламы табачной компании Rothmans.

56. Twike

Годы выпуска: 1992 — настоящее время;

Количество произведенных автомобилей: еще производится;

Двигатели: электромотор (7,4 киловатта);

Вместимость: 2 человека;

Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 85 километров в час);

Страна-производитель: совместное производство Германии и Швейцарии;

Цена: от 22 300 долларов.

57. Twike (составное от «twin» — двойной и «bike» — велосипед) — гибридный автомобиль, который может двигаться либо благодаря электромотору, либо — человеку.

58. В салоне установлены педали, крутя которые можно заставить 246-килограммовую машину ехать.

59. По заявлению производителя, физические упражнения так разогревают человека, что машине, например, не нужна печка.

60. Запас хода электромотора — от 50 до 300 км в зависимости от типа установленных батарей.