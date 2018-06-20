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Еще 16 улиц Рязани останутся без горячей воды
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Еще 16 улиц Рязани останутся без горячей воды 

АиФ Рязань 7 часов назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани отключат горячую воду, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Полный график отключения горячей воды в Рязани
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