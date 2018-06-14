Продажи автомобилей Infiniti в России в мае выросли на 9% — до 324 машин

Продажи автомобилей Infiniti в России в мае 2018 г. по сравнению с маем 2017 г. выросли на 9% — до 324 машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Российские дилеры Infiniti в мае реализовали 324 автомобиля — на 9% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Infiniti в нашей стране составили 1 тыс. 822 машины, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.