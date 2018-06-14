Ещё
Продажи автомобилей Infiniti в России в мае выросли на 9% — до 324 машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей Infiniti в России в мае выросли на 9% — до 324 машин 

Агентство «Москва» 1 час назад
Продажи автомобилей Infiniti в России в мае 2018 г. по сравнению с маем 2017 г. выросли на 9% — до 324 машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Российские дилеры Infiniti в мае реализовали 324 автомобиля — на 9% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Infiniti в нашей стране составили 1 тыс. 822 машины, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в мае стал спортивный кроссовер QX70, чьи продажи составили 96 единиц. Второе место занял кроссовер QX60 с показателем 66 реализованных автомобилей. Замыкает тройку лидеров внедорожник Infiniti QX80, на котором остановили свой выбор 52 покупателя. Кроме того, значительно увеличились продажи премиального спортивного купе Q60, составив 26 автомобилей против трех штук годом ранее.
Агентство «Москва»: последние новости
Система FM-оповещения для водителей заработала в Северо-Западном тоннеле Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла РЖД: Количество погибших в ДТП на ж/д переездах в январе-мае выросло на 11% - до 21 человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту295
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье45
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию62
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение