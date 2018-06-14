Продажи автомобилей Infiniti в России в мае 2018 г. по сравнению с маем 2017 г. выросли на 9% — до 324 машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Российские дилеры Infiniti в мае реализовали 324 автомобиля — на 9% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Infiniti в нашей стране составили 1 тыс. 822 машины, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в мае стал спортивный кроссовер QX70, чьи продажи составили 96 единиц. Второе место занял кроссовер QX60 с показателем 66 реализованных автомобилей. Замыкает тройку лидеров внедорожник Infiniti QX80, на котором остановили свой выбор 52 покупателя. Кроме того, значительно увеличились продажи премиального спортивного купе Q60, составив 26 автомобилей против трех штук годом ранее.