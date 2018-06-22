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Беспилотный автомобиль «Яндекс. Такси» доехал из Москвы в Казань
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Беспилотный автомобиль «Яндекс. Такси» доехал из Москвы в Казань 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Машина под контролем опытного пилота прошла 789 км за 11 часов.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе компании, 99% пути машина ехала сама. Пилот-испытатель также был постоянно за рулем, он контролировал авто и следил за дорогой.
Это первые испытания прототипа в режиме реальной трассы. По дороге машине также пришлось проехать под дождем.
До этого компания испытывала его в заснеженных условиях, а также на улицах Москвы.
Покататься на нем мог любой желающий на конференции YAC, проходившей в столице в конце мая.
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