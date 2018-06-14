Продажи фургонов Lada Largus в мае 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала майский рейтинг самых популярных в РФ автомобилей. Универсал Лада Ларгус смог по сравнению с апрелем в рейтинге подняться на одну позицию, сообщает источник. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, по данным АЕБ, по итогам мая составили 147525 машин. Это на 18,0% больше, чем было реализовано новых автомобилей в мае прошлого года. За пять месяцев 2018 года в России реализовали 692870 автомобилей, что на 20,0% выше прошлогоднего показателя. Реализовав в мае 28 654 машины LADA, АВТОВАЗ сохранил лидерство на рынке. При этом продажи отечественной марки выросли на 14%, а доля на рынке составила 19,4%. В первую тройку лидеров по объему продаж, как и ранее, попали KIA (19 561 машина) и Hyundai (15 859 машин). Автомобили семейства Лада Ларгус в мае предпочли купить 3 778 автолюбителей. Такой объем продаж позволил модели занять 7-ю строчку в рейтинге самых популярных авто в России в мае 2018 года. Месяцем ранее модель занимала в рейтинге только восьмое место. В январе-мае продажи LADA Largus составили 17 143 экземпляра. По итогам пяти месяцев Ларгус занимает в рейтинге от АЕБ 8-ю строчку. Помимо LADA Largus в ТОП-25 рейтинга также попали следующие модели LADA: Лада Гранта (8486 шт., 2-е место), Лада Веста (7673 шт., 3-е место), LADA XRAY (2991 шт., 10-е место), ЛАДА 4х4 (2479 шт., 17-е место.
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