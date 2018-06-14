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Российский рынок грузовиков в мае: Volvo догоняет ГАЗ
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Российский рынок грузовиков в мае: Volvo догоняет ГАЗ 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж новых грузовых автомобилей в нашей стране.
В последнем месяце весны текущего года объем продаж новых грузовых автомобилей на российском рынке составил 6,1 тысячи единиц, что превышает прошлогодний показатель на 9,6%, информирует аналитическое агентство «Автостат».
КАМАЗ 43118
Наибольшей популярностью в России пользуются грузовики КАМАЗ, доля которого в предыдущем месяце превысила 30% от общего объема рынка. Российскому производителю удалось реализовать 1,9 тысячи машин, а это на 2,7% больше, чем в прошлом году.
Второе место все еще занимает отечественная марка ГАЗ, хотя, продажи упали на 8,6% — до 630 единиц. В тройку также вошел шведский бренд Volvo, постепенно сокращающий разрыв со вторым местом — рост на 41,1% и 542 проданных автомобиля. В пятерку еще вошли Scania (505 грузовиков, +41,1%) и MAN (385 единиц, +42,6%).
Volvo FH  ТОП-10 моделей российского рынка грузовых автомобилей в мае 2018 года
Место
Модель
Продажи в мае 2018 года (штук)
Разница с маем 2017 года
Продажи в январе-мае 2018 года (штук)
Разница с январем-маем 2017 года
1  КАМАЗ 5490
522  +84,5%
1 969  +80,6%
2  КАМАЗ 43118
501  +24,6%
2 671  +20,3%
3  ГАЗ ГАЗон Next
424  -2,8%
2 203  +25,9%
4  Volvo FH  401  +48,5%
1 861  +58,4%
5  КАМАЗ 65115
355  -1,1%
1 750  +4,7%
6  MAN TGX  235  +327,3%
997  +430,3%
7  DAF Trucks XF  216  -20,6%
1 164  +20,3%
8  Scania R  211  +64,8%
711  +33,4%
Mercedes-Benz Actros
186  -43,6%
1 426  +13,1%
10  Scania P  165  +108,9%
771  +81,4%
Всего
6 109  +9,6%
31 145  +25,1%
Scania R  В период с января по май текущего года на российском рынке было продано 31,1 тысячи новых грузовых автомобиля, а это на четверть превышает показатель пяти месяцев прошлого года. Напомним, в апреле было продано 7 096 машин (+20,2%).
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал результаты продаж в сегменте LCV российского рынка.
По материалам: www.kolesa.ru
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