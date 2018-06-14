Российский рынок грузовиков в мае: Volvo догоняет ГАЗ

Подведены итоги продаж новых грузовых автомобилей в нашей стране.

В последнем месяце весны текущего года объем продаж новых грузовых автомобилей на российском рынке составил 6,1 тысячи единиц, что превышает прошлогодний показатель на 9,6%, информирует аналитическое агентство «Автостат».

КАМАЗ 43118

Наибольшей популярностью в России пользуются грузовики КАМАЗ, доля которого в предыдущем месяце превысила 30% от общего объема рынка. Российскому производителю удалось реализовать 1,9 тысячи машин, а это на 2,7% больше, чем в прошлом году.

Второе место все еще занимает отечественная марка ГАЗ, хотя, продажи упали на 8,6% — до 630 единиц. В тройку также вошел шведский бренд Volvo , постепенно сокращающий разрыв со вторым местом — рост на 41,1% и 542 проданных автомобиля. В пятерку еще вошли Scania (505 грузовиков, +41,1%) и MAN (385 единиц, +42,6%).

Volvo FH ТОП-10 моделей российского рынка грузовых автомобилей в мае 2018 года

Место

Модель

Продажи в мае 2018 года (штук)

Разница с маем 2017 года

Продажи в январе-мае 2018 года (штук)

Разница с январем-маем 2017 года

1 КАМАЗ 5490

522 +84,5%

1 969 +80,6%

2 КАМАЗ 43118

501 +24,6%

2 671 +20,3%

3 ГАЗ ГАЗон Next

424 -2,8%

2 203 +25,9%

4 Volvo FH 401 +48,5%

1 861 +58,4%

5 КАМАЗ 65115

355 -1,1%

1 750 +4,7%

6 MAN TGX 235 +327,3%

997 +430,3%

7 DAF Trucks XF 216 -20,6%

1 164 +20,3%

8 Scania R 211 +64,8%

711 +33,4%

186 -43,6%

1 426 +13,1%

10 Scania P 165 +108,9%

771 +81,4%

Всего

6 109 +9,6%

31 145 +25,1%

Scania R В период с января по май текущего года на российском рынке было продано 31,1 тысячи новых грузовых автомобиля, а это на четверть превышает показатель пяти месяцев прошлого года. Напомним, в апреле было продано 7 096 машин (+20,2%).

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал результаты продаж в сегменте LCV российского рынка.

По материалам: www.kolesa.ru