Российский рынок грузовиков в мае: Volvo догоняет ГАЗ 

Подведены итоги продаж новых грузовых автомобилей в нашей стране.
В последнем месяце весны текущего года объем продаж новых грузовых автомобилей на российском рынке составил 6,1 тысячи единиц, что превышает прошлогодний показатель на 9,6%, информирует аналитическое агентство «Автостат».
КАМАЗ 43118
Наибольшей популярностью в России пользуются грузовики КАМАЗ, доля которого в предыдущем месяце превысила 30% от общего объема рынка. Российскому производителю удалось реализовать 1,9 тысячи машин, а это на 2,7% больше, чем в прошлом году.
Второе место все еще занимает отечественная марка ГАЗ, хотя, продажи упали на 8,6% — до 630 единиц. В тройку также вошел шведский бренд Volvo, постепенно сокращающий разрыв со вторым местом — рост на 41,1% и 542 проданных автомобиля. В пятерку еще вошли Scania (505 грузовиков, +41,1%) и MAN (385 единиц, +42,6%).
Volvo FH ТОП-10 моделей российского рынка грузовых автомобилей в мае 2018 года
Место
Модель
Продажи в мае 2018 года (штук)
Разница с маем 2017 года
Продажи в январе-мае 2018 года (штук)
Разница с январем-маем 2017 года
1 КАМАЗ 5490
522 +84,5%
1 969 +80,6%
2 КАМАЗ 43118
501 +24,6%
2 671 +20,3%
3 ГАЗ ГАЗон Next
424 -2,8%
2 203 +25,9%
4 Volvo FH 401 +48,5%
1 861 +58,4%
5 КАМАЗ 65115
355 -1,1%
1 750 +4,7%
6 MAN TGX 235 +327,3%
997 +430,3%
7 DAF Trucks XF 216 -20,6%
1 164 +20,3%
8 Scania R 211 +64,8%
711 +33,4%
9 Mercedes-Benz Actros
186 -43,6%
1 426 +13,1%
10 Scania P 165 +108,9%
771 +81,4%
Всего
6 109 +9,6%
31 145 +25,1%
Scania R В период с января по май текущего года на российском рынке было продано 31,1 тысячи новых грузовых автомобиля, а это на четверть превышает показатель пяти месяцев прошлого года. Напомним, в апреле было продано 7 096 машин (+20,2%).
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал результаты продаж в сегменте LCV российского рынка.
По материалам: www.kolesa.ru