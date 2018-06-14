Новый Ferrari Portofino: объявлена рублёвая цена

В Москве состоялась презентация новой модели марки Ferrari — купе-кабриолета Portofino.

Новый Ferrari Portofino пришёл на смену модели California T, выпускавшейся с 2014 года. Автомобиль с жёстким складывающимся верхом оснащается бензиновым турбомотором V8 3.9 мощностью 600 л. с. и семитступенчатой роботизированной коробкой передач.

Как сообщили сайту Wroom.ru в дилерском центре «Ferrari Авилон», первый прибывший в Россию автомобиль уже передан клиенту. Ещё на несколько автомобилей сделаны предварительные заказы.

Как и предшественник, Portofino является «стартовой» моделью в ассортименте итальянской марки: российские цены на машину начинаются с отметки 14,6 млн рублей. Другие автомобили Ferrari стоят ещё дороже.