Mercedes-Benz отзывает более 9 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности

Компания Mercedes-Benz проведет отзывную кампанию по 9,3 тыс. автомобилям A, B, C, CLA, GLA и GLC-классов из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2016 года по 2018 год.

«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении.

Дилеры проведут проверки автомобилей, попадающих под отзыв, и при необходимости проведут ремонт рулевой колонки.