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Mercedes-Benz отзывает более 9 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности
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Mercedes-Benz отзывает более 9 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Реальное время
Компания Mercedes-Benz проведет отзывную кампанию по 9,3 тыс. автомобилям A, B, C, CLA, GLA и GLC-классов из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщил Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2016 года по 2018 год.
«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении.
Дилеры проведут проверки автомобилей, попадающих под отзыв, и при необходимости проведут ремонт рулевой колонки.
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