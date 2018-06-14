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Mercedes отзывает в России 9,3 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности
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Mercedes отзывает в России 9,3 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. АО «Мерседес-Бенц РУС» — российский дилер Mercedes-Benz — отзывает в России 9,3 тыс. автомобилей A-B-C-CLA-GLA и GLC-классов из-за проблем с подушками безопасности, сообщил Росстандарт.
Речь идет об автомобилях, реализованных с 2016-го по 2018 год.
"Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — отмечается в сообщении.
На данных автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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