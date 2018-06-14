Mercedes отзывает в России 9,3 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности

МОСКВА, 14 июня. / ТАСС /. АО «Мерседес-Бенц РУС» — российский дилер Mercedes-Benz — отзывает в России 9,3 тыс. автомобилей A-B-C-CLA-GLA и GLC-классов из-за проблем с подушками безопасности, сообщил Росстандарт.

Речь идет об автомобилях, реализованных с 2016-го по 2018 год.

"Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — отмечается в сообщении.

На данных автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.