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Mercedes отзовет из России почти 10 тысяч автомобилей
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Mercedes отзовет из России почти 10 тысяч автомобилей 

360tv.ru 1 час назад
Mercedes отзывает 9 тысяч 281 автомобиль в России из‐за возможного срабатывания подушки безопасности водителя. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованные с 2016 года по 2018 год.
Отмечается, что владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым на сайте Росстандарта перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На всех этих автомобилях будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
Специальная версия внедорожника УАЗ «Патриот», посвященная ЧМ‐2018 поступила в продажу на российский рынок. Автомобиль получил эксклюзивный цвет «темно‐синий металлик» и фирменную идентификацию в футбольной тематике.
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