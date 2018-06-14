Mercedes отзовет из России почти 10 тысяч автомобилей 

Mercedes отзывает 9 тысяч 281 автомобиль в России из‐за возможного срабатывания подушки безопасности водителя. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованные с 2016 года по 2018 год.
Отмечается, что владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым на сайте Росстандарта перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На всех этих автомобилях будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
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