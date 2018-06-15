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Автоматический переводчик с 95 языков появится у всех пользователей «Яндекс. Такси» в ближайшие дни
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Автоматический переводчик с 95 языков появится у всех пользователей «Яндекс. Такси» в ближайшие дни 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Автоматический переводчик с 95 языков запустят в приложении «Яндекс. Такси» в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе «Яндекс. Такси».
«В приложении «Яндекс. Такси» появился автоматический переводчик. Он встроен в чат, с помощью которого общаются водитель и пользователь, когда нужно уточнить место посадки или попросить подождать, а звонить по телефону не хочется или нет возможности. Теперь водители смогут понять своих пассажиров, даже если те говорят на незнакомом языке. Эта функция поможет общаться с иностранными туристами и болельщиками, которые приедут летом. Она постепенно появится у всех пользователей «Яндекс. Такси» и «Таксометра» в ближайшие несколько дней», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новый чат работает на базе технологий «Яндекс. Переводчика» и сам определяет, когда нужен перевод сообщений. Он проверяет языки в настройках устройств у пользователя и водителя и включает функцию перевода, если они не совпадают.
«Благодаря технологии распознавания речи водителю вообще не нужно набирать сообщение вручную, достаточно надиктовать его — приложение преобразует речь в текст и переведет, если нужно. Точно та же технология в «Таксометре» переводит и озвучивает написанный пользователем ответ. Водителю не придется отвлекаться от дороги, но при этом он останется на связи со своим пассажиром», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что чат с функцией переводчика появится в приложениях «Яндекс. Такси» и «Таксометр» во всех городах и странах, где работает сервис.
«Переводчик в чате — первое из множества изменений в платформе «Яндекс. Такси» для водителей, которые произойдут в этом году в рамках программы «Большая перемена». Это масштабный проект по обновлению сервиса и водительского приложения «Таксометр». Компания будет разрабатывать и внедрять изменения, основываясь на пожеланиях и предложениях водителей и партнеров-таксопарков», — заключили в пресс-службе.
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