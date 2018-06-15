УАЗ-469 ушёл на американском аукционе за 1 млн рублей

Раритетный автомобиль российского производства ценят в США больше, чем спорткар Porsche 928S.

Первый представитель сошёл с конвейера в 1987 году и был предназначен для службы в воинской части, а второй представитель был выпущен в 1985 году. На состоявшемся недавно аукционе УАЗ-469, пробег которого всего одиннадцать тысяч километров ушёл из-под молотка за один миллион российских рублей. Автомобиль оснащён 2.45 двигателем в 75 «лошадиных сил». Максимальная скорость, которую может достичь внедорожник — это 120 км в час. Автомобиль предназначен для передвижения в труднодоступных местах.