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УАЗ-469 ушёл на американском аукционе за 1 млн рублей
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УАЗ-469 ушёл на американском аукционе за 1 млн рублей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Раритетный автомобиль российского производства ценят в США больше, чем спорткар Porsche 928S.
Первый представитель сошёл с конвейера в 1987 году и был предназначен для службы в воинской части, а второй представитель был выпущен в 1985 году. На состоявшемся недавно аукционе УАЗ-469, пробег которого всего одиннадцать тысяч километров ушёл из-под молотка за один миллион российских рублей. Автомобиль оснащён 2.45 двигателем в 75 «лошадиных сил». Максимальная скорость, которую может достичь внедорожник — это 120 км в час. Автомобиль предназначен для передвижения в труднодоступных местах.
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