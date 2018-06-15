Жителями Воронежа сфотографирован автовоз набитый спортивными автомобилями

Воронежскими жителями был сфотографирован автовоз, который перевозил спортивные автомобили. За территорией города очень часто проходят соревнования по дрифту. После окончания соревнований автомобили путём транспортировки на грузовом транспорте перевозят в другой город.

Сзади грузовика можно было заметить автомобили марок: BMW Nissan Silvia , Mark и т.д Тюнингованные японские спорткары привлекли к себе внимание больше всего.

Вышеперечисленные автомобили пользуются наибольшей популярностью именно в мире соревнований по дрифту, ведь они славятся тем, что могут развить благодаря своему двигателю мощность в 500 лошадиных сил.