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Жителями Воронежа сфотографирован автовоз набитый спортивными автомобилями
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Жителями Воронежа сфотографирован автовоз набитый спортивными автомобилями 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Воронежскими жителями был сфотографирован автовоз, который перевозил спортивные автомобили. За территорией города очень часто проходят соревнования по дрифту. После окончания соревнований автомобили путём транспортировки на грузовом транспорте перевозят в другой город.
Сзади грузовика можно было заметить автомобили марок: BMW, Nissan Silvia, Mark и т.д  Тюнингованные японские спорткары привлекли к себе внимание больше всего.
Вышеперечисленные автомобили пользуются наибольшей популярностью именно в мире соревнований по дрифту, ведь они славятся тем, что могут развить благодаря своему двигателю мощность в 500 лошадиных сил.
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