Темпы роста страхового рынка РФ ускорились в 4 раза

Москва, 15 июня — «Вести. Экономика». Общий объем страховых взносов, собранных страховщиками, составил за I квартал 2018 г. 377,4 млрд руб., что на 19,3% превышает аналогичный показатель за тот же период прошлого года, сообщил сегодня Банк России . Темп прироста премий в 4 раза выше, чем годом ранее (5,3%). Наибольший вклад в рост рынка по-прежнему вносит страхование жизни (52,4% совокупного прироста). Однако позитивной динамики в отчетном периоде добавили также сегменты страхования прочего имущества юридических лиц (14%), страхования от несчастных случаев и болезней (11,6%) и добровольного медицинского страхования (6,5%). Премии по страхованию жизни увеличились на 53,6%, до 91,9 млрд руб. На этот вид страхования пришлось почти четверть страховых взносов. Среди лидеров этого сегмента — страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Взносы по нему выросли на 67%, до 66,5 млрд руб. Страхование жизни заемщика продемонстрировало прирост взносов на 33,3%, до 10,2 млрд руб. Пенсионное страхование жизни увеличилось лишь на 4,4%, до 0,3 млрд руб. Значительный приток взносов был зафиксирован в страховании прочего имущества юридических лиц (на 33,1%) и в страховании от несчастных случаев и болезней (на 28,8%). В ДМС темп прироста взносов в I квартале несколько замедлился (5,8%) по сравнению с показателем прошлого года (10,9%). В автостраховании продолжилось сокращение взносов. По ОСАГО премии уменьшились на 4,6%, до 46 млрд руб., снизилось также и количество заключенных договоров (на 1,3%). В результате средняя стоимость страхового полиса составила 5,8 тыс. руб. (годом ранее — 6,0 тыс. руб.). В качестве основной тенденции на рынке ОСАГО можно выделить активное распространение электронного ОСАГО.

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Доля страховых премий по договорам, заключенным через Интернет, выросла за I квартал на 19,3 п.п. по сравнению с аналогичным показателем за тот же период прошлого года, достигнув 25,6% от совокупных взносов в этом сегменте. Страхование автокаско продемонстрировало незначительное снижение премий (на 0,1%), объем взносов составил 36,7 млрд руб.. Совокупные выплаты по договорам страхования по итогам I квартала сократились на 11,7%, составив 109,1 млрд руб. В страховании жизни страховые выплаты возросли на 54,3% (7,34 млрд руб.), что ожидаемо в связи с окончанием срока действия договоров, по которым наблюдался значительный рост взносов.