О прочности Volvo, в особенности, моделях прошлых лет выпуска ходят легенды, и появились они не на пустом месте. Народную молву лишний раз подтверждает шокирующее видео.
Водитель универсала то ли заснул, то ли отвлекся и ушел на встречную полосу, прямиком под грузовик Scania. Столкновения легковушек с фурами, самосвалами и прочими тяжеловозами обычно приводит к трагическим последствиям, но — не в этот раз. Удар на скорости в 60 км/ч Volvo выдержал с честью, в частности, передняя стойка не деформировалась. Но самое главное — водитель остался жив и, насколько позволяет судить видео, попытался покинуть салон без посторонней помощи.
«Скамейке», в которую врезался универсал тоже досталось. От себя добавим, что очень неприятным оппонентом в авариях является Volvo XC90 первого поколения, знаменитый своей прочностью, способностью держать удар и «отвечать» на него.