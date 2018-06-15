Проснулся — фура: чудесное спасение в страшной аварии

О прочности Volvo , в особенности, моделях прошлых лет выпуска ходят легенды, и появились они не на пустом месте. Народную молву лишний раз подтверждает шокирующее видео.

Водитель универсала то ли заснул, то ли отвлекся и ушел на встречную полосу, прямиком под грузовик Scania. Столкновения легковушек с фурами, самосвалами и прочими тяжеловозами обычно приводит к трагическим последствиям, но — не в этот раз. Удар на скорости в 60 км/ч Volvo выдержал с честью, в частности, передняя стойка не деформировалась. Но самое главное — водитель остался жив и, насколько позволяет судить видео, попытался покинуть салон без посторонней помощи.