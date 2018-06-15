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Проснулся — фура: чудесное спасение в страшной аварии
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Проснулся — фура: чудесное спасение в страшной аварии 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
О прочности Volvo, в особенности, моделях прошлых лет выпуска ходят легенды, и появились они не на пустом месте. Народную молву лишний раз подтверждает шокирующее видео.
Водитель универсала то ли заснул, то ли отвлекся и ушел на встречную полосу, прямиком под грузовик Scania. Столкновения легковушек с фурами, самосвалами и прочими тяжеловозами обычно приводит к трагическим последствиям, но — не в этот раз. Удар на скорости в 60 км/ч Volvo выдержал с честью, в частности, передняя стойка не деформировалась. Но самое главное — водитель остался жив и, насколько позволяет судить видео, попытался покинуть салон без посторонней помощи.
«Скамейке», в которую врезался универсал тоже досталось. От себя добавим, что очень неприятным оппонентом в авариях является Volvo XC90 первого поколения, знаменитый своей прочностью, способностью держать удар и «отвечать» на него.
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