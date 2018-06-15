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Спрос на новые легковые машины в ЕС в мае вырос на 0,8%
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Спрос на новые легковые машины в ЕС в мае вырос на 0,8% 

Прайм 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Спрос на новые легковые автомобили в странах Евросоюза вырос в мае на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,399 миллиона машин, говорится в сообщении Ассоциации европейских автопроизводителей.
"В мае 2018 года рынок легковых автомобилей ЕС стабилизировался после сильного роста в апреле. Постановка на учет новых автомобилей была лишь на 0,8% выше, чем в мае 2017 года", — говорится в релизе, где уточняется, что всего было зарегистрировано 1,399 миллиона авто.
На основных рынках сбыта автомобилей в ЕС наблюдалась разнонаправленная динамика спроса на машины. В Великобритании, находящейся в процессе выхода из Евросоюза, показатель в мае вырос на 3,4%. Спрос на новые машины в Испании поднялся на 7,2%, в Германии, напротив, он снизился — на 5,8%, в Италии — на 2,8%.
"В целом за первые пять месяцев 2018 года в ЕС было зарегистрировано 6,879 миллиона … новых легковых автомобилей, на 2,4% больше, чем год назад", — говорится в сообщении.
За этот период число зарегистрированных новых машин в Испании увеличилось на 10,6%, во Франции — на 3,5%, в Германии — на 2,6%, а падение спроса на них в Великобритании составило 6,8%.
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