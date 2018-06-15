BMW разорвало пополам после страшной аварии на остановке под Киевом

Пьяный водитель за рулем BMW не совладал с управлением и на скорости около 150 километров в час вылетел на обочину, снес остановку и врезался в рекламный столб в украинском Ирпене. Несколько камер зафиксировали момент жуткого ДТП, виновнику которого чудом удалось выжить.

Авария произошла в 19:35 в минувший четверг, 14 июня, на Университетской улице. На кадрах видно, как легковушку заносит на дороге во время обгона, после чего она в буквальном смысле срубает автобусную остановку и боком врезается в столб. Удар оказался такой силы, что машину разорвало пополам, причем задняя часть едва не зацепила проходившую мимо девушку. Спидометр автомобиля застыл на отметке 145 километров в час.

По счастливой случайности в момент ДТП на остановке не было людей. Травмы в результате аварии получили владелец BMW и его пассажир, позже выяснилось, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Помимо BMW, от которой остались одни обломки, серьезные повреждения получили еще три автомобиля.