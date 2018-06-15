Автомошенники применяют новые схемы

Как стало известно, автомошенники разработали новую схему махинаций со страховыми компаниями. В частности, такой вот преступник приобретает дорогостоящий автомобиль премиального класса в лизинг.

Далее машина продается за границу. Следующий ход мошенника — подача заявления об угоне в полицию. Вся схема разработана для того, чтобы автостраховщик оплатил лизинговой компании все издержки.

Активизировались последнее время и автоугонщики. Машины угоняют как примитивно-кустарными способами, так и при помощи современного оборудования и компьютерной техники.

Довольно часто угонщики вынуждают владельца снять автомобиль с охраны путем частого срабатывания сигнализации. Владелец авто решает, что электроника вышла из строя и отключает сигнализацию.

Нередко угонщики прибегают к различным способам выманить водителя из автомобиля с работающим двигателем.

Также нередко угонщик запрыгивает в открытый автомобиль, пока хозяин машины грузит в багажник покупки.