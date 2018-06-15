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Автомошенники применяют новые схемы
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Автомошенники применяют новые схемы 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как стало известно, автомошенники разработали новую схему махинаций со страховыми компаниями. В частности, такой вот преступник приобретает дорогостоящий автомобиль премиального класса в лизинг.
Далее машина продается за границу. Следующий ход мошенника — подача заявления об угоне в полицию. Вся схема разработана для того, чтобы автостраховщик оплатил лизинговой компании все издержки.
Активизировались последнее время и автоугонщики. Машины угоняют как примитивно-кустарными способами, так и при помощи современного оборудования и компьютерной техники.
Довольно часто угонщики вынуждают владельца снять автомобиль с охраны путем частого срабатывания сигнализации. Владелец авто решает, что электроника вышла из строя и отключает сигнализацию.
Нередко угонщики прибегают к различным способам выманить водителя из автомобиля с работающим двигателем.
Также нередко угонщик запрыгивает в открытый автомобиль, пока хозяин машины грузит в багажник покупки.
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