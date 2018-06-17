40% продаж автомобилей KIA было совершено в кредит

KIA Finance предлагает приобрести автомобили KIA в кредит по довольно выгодным кредитным программам.

Кредитными программами воспользовались 30 000 клиентов, это составило 40% от общего числа реализованных автомобилей. Самой востребованной моделью стала KIA Rio , доля продаж составила 46%.

По данным аналитиков, в мае было реализовано на 29,6% больше по сравнению с данными 2017 года и составило 16591 авто. Всего же с начала года уже продано 91352 машины, этот показатель тоже выше прошлого года на 34,1%.

Также автопроизводитель KIA на Российском рынке занял лидирующие позиции и скорее всего это благодаря кредитным программам.