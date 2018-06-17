Ещё
40% продаж автомобилей KIA было совершено в кредит
Далее:
Читайте также:
Ещё

40% продаж автомобилей KIA было совершено в кредит 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
KIA Finance предлагает приобрести автомобили KIA в кредит по довольно выгодным кредитным программам.
Кредитными программами воспользовались 30 000 клиентов, это составило 40% от общего числа реализованных автомобилей. Самой востребованной моделью стала KIA Rio, доля продаж составила 46%.
По данным аналитиков, в мае было реализовано на 29,6% больше по сравнению с данными 2017 года и составило 16591 авто. Всего же с начала года уже продано 91352 машины, этот показатель тоже выше прошлого года на 34,1%.
Также автопроизводитель KIA на Российском рынке занял лидирующие позиции и скорее всего это благодаря кредитным программам.
Car.ru: последние новости
В Москве доля продаж SUV превысила 50% Компания Ford запатентовала складывающийся руль с подставкой под ноут бук В мае было продано на 13,5 % больше коммерческих автомобилей по сравнению с прошлым годом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб220
Первая смерть на Крымском мосту304
Наехавший на толпу в Москве сделал заявление244
Кого не коснется рост тарифов ОСАГО3
Таксист въехал в толпу в центре Москвы58
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение