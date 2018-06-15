Спрос на страхование автомобилей купленных в кредит вырос

По предоставленным данным страховой компании «Ингострах» спрос на автострахование вырос на 17,6% и было застраховано в период первого квартала 37 000 автомобилей приобретенных в кредит.

Спрос вырос на 30% на страхование транспорта возрастом менее одного года. В основном автомобили покупаются за счет кредитования, благодаря этому авторынок увеличил продажи на 22%. Предпочтения отдаются новым автомобилям при покупке их в кредит, также значительную роль сыграли льготные программы кредитования, которые все чаще предлагают дилеры.