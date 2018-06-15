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В Оренбурге судебные приставы нашли и вернули Porsche Cayenne владельцу
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В Оренбурге судебные приставы нашли и вернули Porsche Cayenne владельцу 

АиФ-Оренбург 44 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В отдел судебных приставов Центрального района г. Оренбурга поступил исполнительный документ об истребовании автомобиля из незаконного владения.
Из решения суда стало известно, что иномарку ее владелец передал во временное пользовании своему знакомому. А тот продал автомобиль без ведома собственника, причем покупателю это было известно. В судебном процессе данный факт был доказан, вынесено судебное решение о возврате автомобиля законному владельцу.
Местонахождение машины удалось установить мерами розыска. Она находилась во дворе дома мамы недобросовестного покупателя.
В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель передал Porsche Cayenne вместе с документами законному владельцу.
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