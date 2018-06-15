В Оренбуржье найденный Porsche вернули законному владельцу 

Судебные приставы вернули найденный кроссовер, проданный без разрешения хозяина, законному владельцу.
В Центральный районный суд Оренбурга поступил документ об истребовании автомобиля из незаконного владения, сообщают в областном УФССП.
Владелец одолжил на временное пользование знакомому свой автомобиль Porsche Cayenne. Тот, в свою очередь, его продал. Факт незаконной реализации пострадавшему пришлось доказывать в суде.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение машины: она стояла возле дома матери ответчика. Porsche Cayenne вместе с документами уже передали законному владельцу.