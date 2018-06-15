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Водители «Яндекс. Такси» найдут общий язык с иностранцами
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Водители «Яндекс. Такси» найдут общий язык с иностранцами 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания «Яндекс» выпустила новое обновление для приложения «Яндекс. Такси», которое добавляет функцию переводчика в чат. Новинка приурочена к стартовавшему Чемпионату мира по футболу в России.
Переводчик, поддерживающий 95 языков, позволит найти общий язык водителю и иностранному пользователю. Например, уточнить место посадки или предупредить о задержке. При этом, система сможет определить, на каком языке разговаривает турист, благодаря настройкам устройства. Представители сервиса также отметили, что писать текст необязательно, как таксисту, так и иностранцу — в чат встроена технология распознавания речи.
Нововведение в ближайшее время заработает во всех городах, где доступен сервис.
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