Bentley Bentayga V8 теперь доступен и в России

Дилеры Bentley в России объявили о начале продаж обновленного внедорожника Bentayga V8 2019 года.

Автомобиль получил мотор объемом в 4,0 литра и мощностью 550 л.с. способный разогнаться за 4,5 секунды до 100 км/час. Максимальная скорость при этом составит 290 километров.

Новинка получила обновленный интерьер салона, усовершенствованную систему тормозов, систему помощи водителю, климат и круиз контроль. Диаметр задних дисков теперь равен 370 мм, передних 440 мм.

Посмотрим, каким спросом будет пользоваться данная машина и как она зарекомендует себя на российских дорогах.