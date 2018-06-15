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Bentley Bentayga V8 теперь доступен и в России
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Bentley Bentayga V8 теперь доступен и в России 

Car.ru 16 минут назад
Фото: Car.ru
Дилеры Bentley в России объявили о начале продаж обновленного внедорожника Bentayga V8 2019 года.
Автомобиль получил мотор объемом в 4,0 литра и мощностью 550 л.с. способный разогнаться за 4,5 секунды до 100 км/час. Максимальная скорость при этом составит 290 километров.
Новинка получила обновленный интерьер салона, усовершенствованную систему тормозов, систему помощи водителю, климат и круиз контроль. Диаметр задних дисков теперь равен 370 мм, передних 440 мм.
Посмотрим, каким спросом будет пользоваться данная машина и как она зарекомендует себя на российских дорогах.
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