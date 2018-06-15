BMW разорвало надвое после аварии 

В городе Ирпень Киевской области произошло чудовищное дорожно-транспортное происшествие, которое лишь по счастливому стечению обстоятельств не привело к смерти. Вечером 14 июня по трассе мчался автомобиль BMW. Скорость машины была около 150 км/ч (именно на этой отметке застыл указатель в момент ДТП), управлял авто водитель в нетрезвом состоянии. В какой-то момент он не справился с управлением. Машина вылетела на обочину, снесла фонарный столб и наехала на остановку. Конструкция рухнула, но не остановила иномарку. Машину протащило дальше, она задела ещё три авто (Smart, Ford Mondeo и микроавтобус Iveco Daily) и врезалась в столб, на котором висела реклама. От ударов BMW буквально разорвало на две части. Поразительно, но сам виновник аварии не пострадал. Он сидел на каменной плите и спокойно ожидал приезда скорой помощи и полицейских.