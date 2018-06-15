Трассу залило виски в США

В штате Арканзас (Соединённые Штаты Америки) произошло дорожно-транспортное происшествие, которое расстроит поклонников виски. На трассе в округе Пуласки столкнулись два грузовика. Одна из фур перевозила коробки со спиртным. После столкновения коробки высыпались из грузовой машины, большинство бутылок разбилось, залив проезжую часть и обочины алкоголем. Трассу сразу же перекрыли, на уборку коробок и осколков потратили несколько часов. К счастью, небольшие травмы получил только один человек, но вот виски погиб безвозвратно.