Рынок новых иномарок вырос в продажах на 21%

Рынок новых иномарок вырос в продажах на 21% В прошлом месяце российские покупатели приобрели 108 067 новых иномарок, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». Сообщается, что рост продаж автомобилей иностранных брендов в годовом сравнении составил 21,3% — в мае прошлого года на авторынке страны было продано 89 054 таких машины. В отчетный период доля иномарок в объеме всех продаж на рынке легковых машин в РФ составила 76,6%, годом ранее она достигала 77,3%.

С января по май этого года сегмент иномарок вырос в продажах на 17,8%. Объем реализации составил 472 709 ед., а годом ранее — 401 209 авто.