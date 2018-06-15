Рынок новых иномарок вырос в продажах на 21% В прошлом месяце российские покупатели приобрели 108 067 новых иномарок, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». Сообщается, что рост продаж автомобилей иностранных брендов в годовом сравнении составил 21,3% — в мае прошлого года на авторынке страны было продано 89 054 таких машины. В отчетный период доля иномарок в объеме всех продаж на рынке легковых машин в РФ составила 76,6%, годом ранее она достигала 77,3%.
Лидером сегмента новых иномарок остается модель KIA Rio. В мае она разошлась в России в количестве 9236 ед., что на 22% превысило продажи прошлого года (7573 шт.). На втором месте среди иномарок удержался Hyundai Solaris с результатом продаж 6180 ед., что на 13,4% больше, чем было продано годом ранее — 7800 ед. На третьем месте в сегменте оказался кроссовер Hyundai Creta — 5616 шт., проданных в мае 2018 года (+36% к прошлогоднему результату продаж — 4129 шт). Седан Volkswagen Polo занимает четвертое место в сегменте иномарок. Спрос на эту модель вырос в отчетный период на 38,5%, а продажи составили 5312 ед. Замыкает топ-5 рынка иномарок внедорожник Renault Duster — 3606 ед. авто (+3,3%). В число иностранных моделей с самыми высокими продажами на авторынке РФ в мае этого года попали также KIA Sportage (3172 ед., +27%), Renault Sandero (2846 авто, +4,4%), Chevrolet NIVA (2651 шт., +16,7%), а также Renault Logan (2634 шт., +10%) и Skoda Rapid (2595 авто, +2,5%).
С января по май этого года сегмент иномарок вырос в продажах на 17,8%. Объем реализации составил 472 709 ед., а годом ранее — 401 209 авто.