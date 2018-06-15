Продажи автомобилей Jeep в России в мае выросли на 46% — до 146 единиц

Более 140 автомобилей Jeep реализовано в России в мае 2018 г., что на 46% больше результата за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Jeep в мае реализовали 146 автомобилей, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом. За пять месяцев 2018 г. продажи Jeep в России составили 598 машин», — говорится в сообщении.