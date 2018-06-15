Более 140 автомобилей Jeep реализовано в России в мае 2018 г., что на 46% больше результата за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Jeep в мае реализовали 146 автомобилей, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом. За пять месяцев 2018 г. продажи Jeep в России составили 598 машин», — говорится в сообщении.
Уточняется, что продажи внедорожника Grand Cherokee в мае 2018 г. выросли на 83% — до 117 машин. За январь-май 2018 г. было продано 411 автомобилей этой модели (рост составил 83%). Второе место занял Jeep Renegade с показателем в 144 проданных машины.