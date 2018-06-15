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Видео: Водитель вышел невредимым после лобового удара с грузовиком
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Видео: Водитель вышел невредимым после лобового удара с грузовиком 

Quto.ru 16 минут назад
Фото: Quto.ru
Страшная авария произошла на дорогах Норвегии. Лобовое столкновение обычно не щадит никого. Водитель Volvo XC70 то ли отвлекся от дороги, то ли просто уснул за рулем. Когда дорога начала уходить немного вправо, он поехал прямо — на встречную полосу на рандеву с желтым грузовиком Scania.
В результате сильного лобового удара универсал отбросило на обочину. Передняя часть автомобиля оказалась практически уничтожена. Ветровое стекло вылетело из рамы, но водитель остался практически невредим.
Недовольно отбросив от себя обломки, он неспешно стал выбираться из машины — да, двери, судя по всему, заблокировало. Но в этом нет ничего удивительного при лобовом ударе на скорости около 60 км/ч.
Отметим, что шведский универсал, по сути, с блеском прошел краш-тест при лобовом ударе с малым перекрытием — самым требовательным к силовому каркасу автомобиля.
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