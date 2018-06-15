Продажи автомобилей по госпрограммам за пять месяцев превысили 117 тыс. штук

Продажи новых автомобилей по адресным программам стимулирования спроса в январь-мае 2018 года составили 117,664 тыс. штук, говорится в материалах Минпромторга , представленных на заседании комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению.

Основные продажи пришлись на кредитные программы «Семейный автомобиль» (52,8 тыс. штук) и «Первый автомобиль» (44,3 тыс. штук).

Также более 13,6 тыс. автомобилей продано по лизинговой программе «Свое дело», более 5,1 тыс. штук по программе «Льготный лизинг» и еще 1,9 тыс. штук по программе «Российский тягач»

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года Минпромторг завершил государственные программы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в связи с достижением установленного на 2018 год целевого показателя.

За четыре месяцы реализации программ на льготных условиях продано 85,94 тыс. автомобилей при планах на 2018 год в 80,6 тыс. штук.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали с 1 января 2018 года и предполагали скидки в размере 10% от стоимость транспортного средства определенным категориям заемщиков.

Минпромторг по итогам 2018 года планирует направить на программы стимулирования спроса на автомобильную технику 44,5 млрд рублей против 62,3 млрд рублей годом ранее.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе-мае 2018 года в России выросли на 20%, до 693 тыс. штук.