В России создан автомобиль на солнечных панелях

Студенты Политехнического университета создали гоночный автомобиль, питающийся солнечной энергией. Презентация прототипа SOL состоится на гоночной трассе Олимпийского парка Сочи.

По информации пресс-службы администрации города-курорта, дебют солнцемобиля намечен на 20 июня. На презентации автомобиля будет присутствовать президент России В. Путин

Электрокар, питающийся солнечной энергией, создан в единственном экземпляре специально для участия в международных соревнованиях American Solar Challenge. Гонка пройдёт 14 июля и продлится до 22 июля — за это время российский солнцемобиль должен будет преодолеть около 3 000 км по дорогам общего пользования и проехать четыре американских штата.

Солнцемобиль SOL создан из углепластика, усиленного пространственным каркасом. На крыше автомобиля установлены солнечные панели площадью 4 квадратных метра. Максимальная скорость электрокара — 120 км/ч. Общий вес машины не превышает 200 кг. По словам создателей автомобиля, технологии, опробованные на прототипе, могут быть применены для создания транспорта будущего.