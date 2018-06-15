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В ДТП на Балтийской трассе пострадали два человека
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В ДТП на Балтийской трассе пострадали два человека 

Клопс.Ru 15 июня 2018
Фото: Клопс.Ru
Об этом «Клопс» сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.
Оба пострадавших помещены в реанимацию БСМП. У одного из них диагностированы переломы пяток, у другого — переломы ребёр и пневмоторакс. По информации источника, это мужчины в возрасте 54 лет и 61 года.
В компании «Гидрокомфорт», которой принадлежит микроавтобус Renault, пояснили, что автомобиль перевозил груз предприятия. С места ДТП повреждённую машину забрал эвакуатор.
“Водитель микроавтобуса не пострадал. Он сообщил, что легковушка выехала на встречную полосу, избежать лобового удара не удалось. Предположительно, мужчина за рулём седана хотел обогнать попутную машину”, — рассказал «Клопс» директор по развитию группы компаний «Гидрокомфорт» Александр Ветошкин.
На Балтийской трассе два автомобиля столкнулись лоб в лоб днём в пятницу, 15 июня. По сообщению источника, участниками ДТП стали легковой автомобиль Volkswagen и микроавтобус Renault.
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