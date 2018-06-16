Нью‐йоркские таксисты обзаведутся новыми автомобилями Ford

Таксомоторные службы Нью‐Йорка получат две модели автомобилей Ford. Речь идет о среднеразмерном седане Ford Fusion , известный в России как Mondeo, а также о фургоне Ford Transit Connect . Об этом сообщило ИА Nation News.

Как отметил менеджер отдела по коммуникациям и связям с общественностью Ford Имран Джалала, таксисты выразили желание, чтобы их автомобили были не только надежными, но также эффективными и комфортными.

Теперь у таксистов появится возможность выбирать любую машину из списка, в котором числятся 30 автомобилей.

Например, Ford Transit Connect имеет большее число сидений, чем Nissan NV200. А благодаря дизельному двигателю расход на каждые 100 километров не превышает 7,8 литров.

Ранее стало известно, что водители «Яндекс. Такси» и Uber начали работать на единой платформе заказов.