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Соцсети: автомобиль въехал в припаркованную машину, в которой сидел ребёнок
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Соцсети: автомобиль въехал в припаркованную машину, в которой сидел ребёнок 

АиФ Пермь 16 июня 2018
Фото: АиФ Пермь
В Перми автомобиль въехал в припаркованную машину, в которой в это время находился ребёнок.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло вечером около ДК Солдатова. Водитель, который управлял автомобилем «Лада Гранта», ехал на высокой скорости и въехал в припаркованную машину марки Toyota. В машине находился мальчик. Ребёнок, по сообщениям свидетелей происшествия, после ДТП из машины выбежал. Водитель «Лады» пытался скрыться, но его задержали очевидцы и забрали у него ключи от машины. Свидетели говорят, что молодой человек был пьян. По его словам, прав у него нет.
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