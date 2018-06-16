Соцсети: автомобиль въехал в припаркованную машину, в которой сидел ребёнок 

В Перми автомобиль въехал в припаркованную машину, в которой в это время находился ребёнок.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло вечером около ДК Солдатова. Водитель, который управлял автомобилем «Лада Гранта», ехал на высокой скорости и въехал в припаркованную машину марки Toyota. В машине находился мальчик. Ребёнок, по сообщениям свидетелей происшествия, после ДТП из машины выбежал. Водитель «Лады» пытался скрыться, но его задержали очевидцы и забрали у него ключи от машины. Свидетели говорят, что молодой человек был пьян. По его словам, прав у него нет.