Покалечили и забыли: клиентка такси осталась без денег

Суд отказался взыскать более 65 млн руб с «Яндекс. Такси» по иску покалеченной в ДТП москвички. Кто ответственен за перевозку, до сих пор непонятно: агрегатор заключил договор с одним таксопарком, а машина принадлежала другому. В «Яндекс. Такси» уверены, что выполняют лишь связующую функцию между пассажирами и таксопарками и вины компании в аварии быть не может. Пострадавшая намерена обжаловать решение суда.

Тушинский районный суд Москвы отказался взыскать более 65 миллионов рублей компенсации морального вреда с «Яндекс. Такси» по иску пострадавшей в ДТП пассажирки Елены Гращенковой. По словам самой заявительницы, суд не признал ее правоотношения с «Яндекс. Такси» договором фрахтования, который она заключила с сервисом через мобильное приложение. При этом суд все-таки удовлетворил часть требований истца.

«Исковые требования были удовлетворены частично», — пояснила РАПСИ пресс-секретарь суда Марина Свиридова, не уточнив подробностей решения.

По словам Гращенковой, по решению суда страховая компания обязуется выплатить ей в совокупности 500 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей пассажирка должна получить в качестве компенсации судебных издержек. Однако такое решение женщину не устроило, и она намерена обжаловать решение в Мосгорсуде

«Мы не удовлетворены таким решением, и оно обязательно будет обжаловано. Своим циничным решением Тушинский суд обделил 50 миллионов пассажиров России безопасностью», — утверждает Гращенкова.

Изначально сумма исковых требований составляла почти 60 млн рублей (550,3 тыс. рублей расходов на лечение и 59,3 млн рублей компенсации морального вреда). Затем были добавлены дополнительные требования в размере 6 млн рублей в качестве компенсации утраченного из-за болезни заработка.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Яндекс. Такси», в компании решением суда удовлетворены.

«Мы поддерживаем вынесенное судебное решение, оно целиком и полностью основано на нормах действующего законодательства», — сообщили в агрегаторе.

Инцидент произошел 30 июня 2016 года. Елена Гращенкова, директор одного из московских event-агенств, прилетела в Санкт-Петербург и вызвала машину через приложение «Яндекс. Такси». По дороге в город водитель Денис Апшу, не справился с управлением и на скорости 70 км/ч протаранил сразу три препятствия: бордюр, дерево и фонарный столб.

Гращенкова полагает, что водитель находился под действием наркотиков. «Он даже не попытался затормозить, сжать руль, хоть что-то сделать.

Смотрел вперед широко раскрытыми стеклянными глазами, не тормозил, не выкручивал руль, а мчался на препятствие. Я закричала и после этого очнулась в скорой помощи. Я не чувствовала совершенно левую сторону, левую руку, левое плечо. Я онемела на одну часть тела», — вспоминает пострадавшая.

В результате аварии Гращенкова получила многочисленные ушибы, сотрясение мозга, перелом ключицы. Реабилитация длилась несколько месяцев. После травм пассажирка не могла работать, в заключениях врачей значилась «потеря трудоспособности не менее, чем на треть». Из агрегатора ей не поступило предложений о компенсации. Единственная выплата от страховой компании — 75 тысяч. По мнению пострадавшей, со стороны «Яндекс. Такси» ей была оказана некачественная и не отвечающая требованиям безопасности услуга.

Партнером «Яндекс. Такси», с которым у сервиса заключен договор, в данном случае выступало ООО «Логистика-СП» (диспетчерская, работает под брендом «Лайк»), а машина принадлежала на правах аренды ООО «Такси Тайм». Водитель, в свою очередь, управлял автомобилем на основании договора субаренды.

Таким образом, договор возмездного оказания услуг между истцом и ответчиком заключен не был, считают в «Яндекс. Такси». А единственным документом, регулирующим отношения сервиса и пассажиров, по мнению компании, является лицензионное соглашение, которое заключается в момент установки приложения «Яндекс. Такси» на устройство пользователя.

В пресс-службе «Яндекс. Такси» тогда отмечали, что сервис — это лишь программное обеспечение, которое связывает пользователей с таксопарками и диспетчерскими службами, выполняющими перевозки.

«Мы сожалеем, что Елена попала в такую ситуацию, но по действующим законам именно тот, кто выполняет перевозку, отвечает за ее качество и безопасность. Считать разработчика программного обеспечения фрахтовщиком — это все равно что возлагать на киоск по продаже прессы ответственность за то, что написано в газетах, которые он продает», — сказали в пресс-службе.

Самому водителю 3 августа 2017 года был вынесен обвинительный приговор по делу о ДТП. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до двух лет. Апшу, как утверждают СМИ, ранее судимый за перевозку в такси крупных партий наркотиков, получил полтора года ограничения свободы, а также суд обязал его оплатить расходы на лечение пострадавшей пассажирке в размере 400 тысяч рублей и судебные издержки в 215 тысяч.

У таксиста таких денег не оказалось, а таксопарки — при том, что непонятно, какой из двух выпускал водителя на линию, — отказались взаимодействовать с пострадавшей. Позже Апшу привлекли к участию в процессе в качестве третьего лица.