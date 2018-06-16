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Отлетевшее от BMW колесо повредило машину на Жуковского
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Отлетевшее от BMW колесо повредило машину на Жуковского 

ngs.ru 16 июня 2018
Фото: ngs.ru
Днём 16 июня в Заельцовском районе Новосибирска случилось необычное ДТП — оторвавшееся колесо иномарки отлетело во встречный автомобиль.
Toyota Noah ехала по улице Жуковского со стороны зоопарка в направлении Северной в среднем ряду, а ей навстречу, также в среднем ряду, ехал BMW X6.
«За несколько сотен метров до этого [водитель] BMW пробил колесо, заехал на шиномонтаж. Ему не закрутили колесо, и во время движения оно открутилось и вылетело на полосу встречного движения, где ударило «Тойоту»», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
Ещё одно ДТП сегодня произошло на перекрёстке Станиславского и Немировича-Данченко. У «Тойоты Пробокс» на ходу взорвалось колесо — она выехала на встречку и попала в аварию.
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