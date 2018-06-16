Ещё
Пермяк отсудил у автосалона более 2,5 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пермяк отсудил у автосалона более 2,5 миллионов рублей 

АиФ Пермь 46 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В су на продавца автомобиля он подал за неделю до окончания срока гарантии.
Мужчина приобрёл машину в одном из автосалонов Перми, и ему постоянно приходилось сдавать её в ремонт. В течение последнего гарантийного года автомобиль находился на гарантийных ремонтах 47 дней. А по закону расторжение договора купли-продажи возможно, если владелец машины не мог ею пользоваться из-за необходимости ремонта 30 дней в году. Добровольно автосалон расторгать договор и возвращать деньги за неисправный автомоибль отказался. Поэтому покупатель обратился в суд.
Автотехническая экспертиза нашла трещину в модуле зажигания двигателя автомобиля. Эту неполадку пришлось устранять несколько раз, но она появлялась снова. Суд Дзержинского района встал на сторону истца, но хозяева автосалона с этим решением не согласились и подали апелляцию в суд высшей инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда пришла к выводу, что районный суд принял верное решение. В результате автосалон должен вернуть покупателю убытки в виде стоимости автомобиля, неустойки, штраф и компенсацию морального вреда. В общей сложности — более 2,5 миллионов рублей.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми блогер насмерть разбился на мотоцикле Строительство второй очереди зоопарка в Перми планируют начать в конце июня Замминистра здравоохранения покинет свой пост
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту302
«Разнесло в клочья»: страшное ДТП в центре Москвы75
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье49
Кого не коснется рост тарифов ОСАГО3
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение