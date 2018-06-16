Пермяк отсудил у автосалона более 2,5 миллионов рублей

В су на продавца автомобиля он подал за неделю до окончания срока гарантии.

Мужчина приобрёл машину в одном из автосалонов Перми, и ему постоянно приходилось сдавать её в ремонт. В течение последнего гарантийного года автомобиль находился на гарантийных ремонтах 47 дней. А по закону расторжение договора купли-продажи возможно, если владелец машины не мог ею пользоваться из-за необходимости ремонта 30 дней в году. Добровольно автосалон расторгать договор и возвращать деньги за неисправный автомоибль отказался. Поэтому покупатель обратился в суд.

Автотехническая экспертиза нашла трещину в модуле зажигания двигателя автомобиля. Эту неполадку пришлось устранять несколько раз, но она появлялась снова. Суд Дзержинского района встал на сторону истца, но хозяева автосалона с этим решением не согласились и подали апелляцию в суд высшей инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда пришла к выводу, что районный суд принял верное решение. В результате автосалон должен вернуть покупателю убытки в виде стоимости автомобиля, неустойки, штраф и компенсацию морального вреда. В общей сложности — более 2,5 миллионов рублей.