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Продажи автомобилей Nissan в России в мае выросли на 3% — почти до 6 тыс. машин
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Продажи автомобилей Nissan в России в мае выросли на 3% — почти до 6 тыс. машин 

Агентство «Москва» 1 час назад
Продажи автомобилей Nissan в России в мае 2018 г. выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили почти 6 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Nissan в мае реализовали 5 тыс. 941 автомобиль — на 3% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 г. в России было продано 29 тыс. 645 автомобилей Nissan, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,3%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что бестселлером Nissan на российском рынке в мае стал кроссовер Nissan X-Trail, чьи продажи увеличились на 14% до 1 тыс. 766 автомобилей. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 1 тыс. 659 реализованных машин, что на 3% выше показателя годичной давности.
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