Продажи автомобилей Nissan в России в мае выросли на 3% — почти до 6 тыс. машин

Продажи автомобилей Nissan в России в мае 2018 г. выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили почти 6 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Nissan в мае реализовали 5 тыс. 941 автомобиль — на 3% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 г. в России было продано 29 тыс. 645 автомобилей Nissan, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,3%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.