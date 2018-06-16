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Чемпион России Фарфан выйдет в стартовом составе сборной Перу
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Чемпион России Фарфан выйдет в стартовом составе сборной Перу 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Саранске пройдет матч команд группы С — сборных Перу и Дании. Стали известны стартовые составы команд.
В сборной Перу с первых минут начнет встречу чемпион России, нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Полностью состав южноамериканской команды выглядит следующим образом: Педро Гальесе, Альберто Родригес, Мигель Трауко, Кристиан Куэва, Фарфан, Ренато Тапия, Кристиан Рамос, Луис Адвинкула, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Эдисон Флорес.
У датчан в стартовом составе выйдут следующие футболисты: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Вильям Квист, Томас Дилейни, Николай Йоргенсен, Кристиан Эриксен, Хенрик Дальсгор, Йенс Ларсен, Юссуф Поульсен, Пионе Систо. Судить встречу будет арбитр из Гамбии Бакари Гассима.
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