Эксперты рассказали, как купить автомобиль дешевле

Составлен топ-5 способов приобрести подержанную машину со скидкой. Во-первых, специалисты советуют вести разговоры о снижении цены при личной беседе с продавцом, а не по телефону. Предполагается, что так владелец авто поймет серьёзность намерений покупателя.

Во-вторых, необходимо быть полностью готовым к покупке машины, которую вы собираетесь смотреть. Эксперты уточняют, что продавец охотнее сделает скидку, если поймет, что за автомобиль хотят рассчитаться здесь и сейчас.

Третий способ — загнать покупаемый автомобиль на диагностику, а после попросить у продавца скидку за обнаруженные недостатки. Также специалисты рекомендуется прямо спросить у хозяина авто, за сколько он готов отдать технику. Часто продавцы говорят меньшие суммы, чем изначально. Кроме того можно пойти на хитрость и сделать вид, что у вас не хватает части суммы, однако, если продавец немного уступит, то вы готовы сразу оформить покупку.

Кстати, эксперты напоминают, что хорошие автомобили с пробегом продают и в автосалонах. Можно оставить там свой номер телефона и с вами свяжутся при появлении нужного варианта, сообщает Vladtime.ru.

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