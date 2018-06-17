Ещё
Эксперты рассказали, как купить автомобиль дешевле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты рассказали, как купить автомобиль дешевле 

Свободная пресса 3 часа назад
Составлен топ-5 способов приобрести подержанную машину со скидкой. Во-первых, специалисты советуют вести разговоры о снижении цены при личной беседе с продавцом, а не по телефону. Предполагается, что так владелец авто поймет серьёзность намерений покупателя.
Во-вторых, необходимо быть полностью готовым к покупке машины, которую вы собираетесь смотреть. Эксперты уточняют, что продавец охотнее сделает скидку, если поймет, что за автомобиль хотят рассчитаться здесь и сейчас.
Третий способ — загнать покупаемый автомобиль на диагностику, а после попросить у продавца скидку за обнаруженные недостатки. Также специалисты рекомендуется прямо спросить у хозяина авто, за сколько он готов отдать технику. Часто продавцы говорят меньшие суммы, чем изначально. Кроме того можно пойти на хитрость и сделать вид, что у вас не хватает части суммы, однако, если продавец немного уступит, то вы готовы сразу оформить покупку.
Кстати, эксперты напоминают, что хорошие автомобили с пробегом продают и в автосалонах. Можно оставить там свой номер телефона и с вами свяжутся при появлении нужного варианта, сообщает Vladtime.ru.
Ранее специалисты назвали топ-3 лучших машин для начинающих водителей. Среди них оказались седан FIAT Albea, Honda Civiс (седан и хэтчбек) и седан Ford Mondeo.
Автоновости: Названы параметры идеальных автомобилей
Свободная пресса: последние новости
В Твери скончалась вытолкнутая из маршрутки пенсионерка Мужчина провалился в подвал гаража и умер в Подмосковье Стрелок в США расстрелял двух взрослых и двух детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб220
Первая смерть на Крымском мосту304
Наехавший на толпу в Москве сделал заявление244
Кого не коснется рост тарифов ОСАГО3
Таксист въехал в толпу в центре Москвы58
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение