Как выгодно купить подержанный автомобиль? Пять советов

Пять советов

Эксперты автомобильного рынка составили пятерку способов, как максимально выгодно для себя приобрести подержанный автомобиль на вторичном авторынке России. Данные советы могут помочь купить б/у автомобиль ниже ее рыночной стоимости.

Совет №1 При приобретении подержанной машины эксперты советуют не начинать «сбивать цену» на стадии телефонных переговоров, лучше отсрочить торги на более поздний этап, уже после личной встречи с владельцем и осмотра автомобиля. Дистанционные же попытки снизить стоимость автомобиля могут отпугнуть продавца.

Совет №2 Готовясь к выезду на осмотр автомобиля нужно быть готовым к тому, что машину придется покупать немедленно (в случае хорошего варианта). Поэтому необходимо иметь при себе весь необходимый набор документов и, самое главное, достаточную сумму денег. Подержанные автомобили в хорошем состоянии, не участвовавшие в ДТП, уходят с рынка очень быстро, а желание покупателя купить машину сразу может помочь получить дополнительную скидку.

Совет №3 Не стоит пытаться сэкономить на поездке для глубокого осмотра автомобиля в специализированном сервисе. Порой такая проверка позволяет заметно снизить конечную стоимость машины в случае обнаружения в ее техническом или визуальном состоянии недостатков. Как минимум, в итоге скидка может покрыть расходы на технический осмотр, а порой и стать дополнительным бонусом, что позволит купить автомобиль более выгодно.

Совет №4 Сразу после осмотра планируемого для покупки автомобиля необходимо задать продавцу прямой вопрос: «За сколько вы готовый продать свою машину прямо сейчас?». Если продавец поймет, что покупатель готов приобрести его машину немедленно, то, скорее всего, назовет цену ниже той, что указана в объявлении, так как быстрее сможет завершить морально дискомфортный и времязатратный для него процесс продажи автомобиля на вторичке.

Совет №5 Порой при планах приобрести подержанный автомобиль стоит завести контакты с местными автомобильными дилерами, чьи автосалоны торгуют б/у-машинами, которые сдаются по системе Trade-in. Договорившись с менеджерами о сумме и желаемой для покупки модели, можно спустя некоторое время получить звонок с интересным для вас предложением.