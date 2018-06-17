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Как выгодно купить подержанный автомобиль? Пять советов
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Как выгодно купить подержанный автомобиль? Пять советов 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Пять советов
Эксперты автомобильного рынка составили пятерку способов, как максимально выгодно для себя приобрести подержанный автомобиль на вторичном авторынке России. Данные советы могут помочь купить б/у автомобиль ниже ее рыночной стоимости.
Совет №1  При приобретении подержанной машины эксперты советуют не начинать «сбивать цену» на стадии телефонных переговоров, лучше отсрочить торги на более поздний этап, уже после личной встречи с владельцем и осмотра автомобиля. Дистанционные же попытки снизить стоимость автомобиля могут отпугнуть продавца.
Совет №2  Готовясь к выезду на осмотр автомобиля нужно быть готовым к тому, что машину придется покупать немедленно (в случае хорошего варианта). Поэтому необходимо иметь при себе весь необходимый набор документов и, самое главное, достаточную сумму денег. Подержанные автомобили в хорошем состоянии, не участвовавшие в ДТП, уходят с рынка очень быстро, а желание покупателя купить машину сразу может помочь получить дополнительную скидку.
Совет №3  Не стоит пытаться сэкономить на поездке для глубокого осмотра автомобиля в специализированном сервисе. Порой такая проверка позволяет заметно снизить конечную стоимость машины в случае обнаружения в ее техническом или визуальном состоянии недостатков. Как минимум, в итоге скидка может покрыть расходы на технический осмотр, а порой и стать дополнительным бонусом, что позволит купить автомобиль более выгодно.
Совет №4  Сразу после осмотра планируемого для покупки автомобиля необходимо задать продавцу прямой вопрос: «За сколько вы готовый продать свою машину прямо сейчас?». Если продавец поймет, что покупатель готов приобрести его машину немедленно, то, скорее всего, назовет цену ниже той, что указана в объявлении, так как быстрее сможет завершить морально дискомфортный и времязатратный для него процесс продажи автомобиля на вторичке.
Совет №5  Порой при планах приобрести подержанный автомобиль стоит завести контакты с местными автомобильными дилерами, чьи автосалоны торгуют б/у-машинами, которые сдаются по системе Trade-in. Договорившись с менеджерами о сумме и желаемой для покупки модели, можно спустя некоторое время получить звонок с интересным для вас предложением.
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