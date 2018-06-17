Создатель марсоходов займется автомобилями в Apple 

Apple часто переманивает сотрудников, причем из самых разных компаний — от Nike до Mercedes Benz. То же самое касается работников Google, которые оказываются замеченными HR-отделом компании из Купертино.
Так случилось с одним из ключевых инженеров проекта Google Waymo, которая занималась в поисковом гиганте разработкой программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Она же в свое время несколько лет проработала в NASA, где помогала запускать марсоходы. Надо ли говорить, что опыта у нового сотрудника Apple достаточно.
Представитель Apple подтвердил переход инженера из Google.
С того момента, как предполагаемые машины компании были замечены на дорогах, Apple зарегистрировала еще 24 автомобиля для тестирования системы автопилота, тогда как раньше в распоряжении технологического гиганта было только три автомобиля.
Все приобретенные автомобили представляют собой внедорожники Lexus RX450h, которые корпорация впоследствии оснастила лидарами и другими датчиками, чтобы машина могла ездить без участия водителя. Тем не менее как минимум один человек всегда находится в автомобиле: это не может бы