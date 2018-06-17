Автомобиль ДПС улетел в кювет после серьезного столкновения в Сочи

Краснодар. 17 июня — Новая Кубань. Авария произошла около 7:50 утра. Служебный автомобиль марки Mercedes двигался в направлении пгт. Красная поляна. В салоне находились сотрудники ДПС , которые должны были заступить на дежурство. Машина ехала со включенными проблесковыми маячками. В это время маневр разворота совершал Peugeot . Причем по предварительным данным, водитель нарушил ПДД, так как пересек сплошную линию разметки. Произошло столкновение. От удара служебный Mercedes отбросило вначале на обочину, где машина продолжила движение по инерции и улетела в кювет.