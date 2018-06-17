Автомобиль ДПС улетел в кювет после серьезного столкновения в Сочи 

Краснодар. 17 июня — Новая Кубань. Авария произошла около 7:50 утра.
Служебный автомобиль марки Mercedes двигался в направлении пгт. Красная поляна. В салоне находились сотрудники ДПС, которые должны были заступить на дежурство. Машина ехала со включенными проблесковыми маячками.
В это время маневр разворота совершал Peugeot. Причем по предварительным данным, водитель нарушил ПДД, так как пересек сплошную линию разметки.
Произошло столкновение. От удара служебный Mercedes отбросило вначале на обочину, где машина продолжила движение по инерции и улетела в кювет.