Ещё
Автомобиль ДПС улетел в кювет после серьезного столкновения в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль ДПС улетел в кювет после серьезного столкновения в Сочи 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 июня — Новая Кубань. Авария произошла около 7:50 утра.
Служебный автомобиль марки Mercedes двигался в направлении пгт. Красная поляна. В салоне находились сотрудники ДПС, которые должны были заступить на дежурство. Машина ехала со включенными проблесковыми маячками.
В это время маневр разворота совершал Peugeot. Причем по предварительным данным, водитель нарушил ПДД, так как пересек сплошную линию разметки.
Произошло столкновение. От удара служебный Mercedes отбросило вначале на обочину, где машина продолжила движение по инерции и улетела в кювет.
Новая Кубань: последние новости
На трассе в Сочи дотла сгорела машина В канале под Краснодаром утонул 8-летний мальчик В Краснодаре появилась вторая «вафельная» разметка
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб220
Первая смерть на Крымском мосту304
Наехавший на толпу в Москве сделал заявление245
Мотоциклист наказал невнимательного водителя4
Пять ошибок водителей привлекающие угонщиков
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение