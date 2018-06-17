Кроссовер Volvo XC60 возглавляет линейку шведской марки на авторынке РФ

Кроссовер Volvo XC60 возглавляет линейку шведской марки на авторынке РФ Исследование «Автостат Инфо» показало, что в мае этого года марка Volvo продала в России 664 машины. Годом ранее было продано 512 автомобилей шведского бренда. Прирост в годовом сравнении составил, таким образом, 30%.

По результатам первых пяти месяцев 2018 года количество проданных автомобилей марки Volvo выросло на 23% к прошлому году, то есть увеличилось с 2197 до 2702 ед. авто. Объем реализации кроссоверов Volvo XC60 сократился на 16,5% и составил 1006 ед., продажи внедорожников Volvo XC90, наоборот, выросли на 63% до 833 шт. На 136% выросли продажи внедорожников Volvo V90 (всего 271 автомобиль), а прирост объемов реализации бизнес-седанов Volvo S90 оставил 78,6%, было продано 209 таких машин. Сообщается также, что за отчетные январь-май текущего года россияне купили 192 автомобиля модели Volvo V40 (+61,3%), 99 ед. Volvo S60 (+41%), а также 80 шт. Volvo V60 (+45,5%) и 12 автомобилей Volvo XC40.