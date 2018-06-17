Автомобильный рынок Испании в мае достиг 10-летнего максимума

В Испании в гору идут продажи авторынка.

В последнем месяце весны авторынок Испании дал динамику более чем на 7%. Если говорить о цифрах, то там было продано 135 522 автомобиля.

ANFAC — государственная ассоциация производителей легковых и грузовых авто уже заявила, что данный результат является лучшим за последние 10 лет. За 5 месяцев этого года реализация транспортных средств в Испании смогла подскочить более чем на 10%.

Если говорить о сумме проданных машин, то было продано 592 269 авто.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» информирует, что наиболее популярной маркой в испанских продажах в последнем месяце мая остался SEAT . Местную машину купили 11 147 автолюбителя (рост на 37%).