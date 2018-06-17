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Автомобильный рынок Испании в мае достиг 10-летнего максимума
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Автомобильный рынок Испании в мае достиг 10-летнего максимума 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Испании в гору идут продажи авторынка.
В последнем месяце весны авторынок Испании дал динамику более чем на 7%. Если говорить о цифрах, то там было продано 135 522 автомобиля.
ANFAC — государственная ассоциация производителей легковых и грузовых авто уже заявила, что данный результат является лучшим за последние 10 лет. За 5 месяцев этого года реализация транспортных средств в Испании смогла подскочить более чем на 10%.
Если говорить о сумме проданных машин, то было продано 592 269 авто.
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» информирует, что наиболее популярной маркой в испанских продажах в последнем месяце мая остался SEAT. Местную машину купили 11 147 автолюбителя (рост на 37%).
Второе место занимает Renault, с плюсом продаж на 12% (10 958 автомобилей). Топ-3 замыкает Volkswagen со своими 10 239 проданными автомобилями (плюс более 2%). Далее идут немецкий Opel и французская компания Peugeot с 10026 и 10010 штук проданных авто соответственно.
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