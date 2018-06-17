В мае авторынок Урала увеличился в продажах на 33,5%

В мае авторынок Урала увеличился в продажах на 33,5% Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на автомобильном рынке Уральского ФО. В мае 2018 года здесь было продано 13 953 новых легковых машин, что на 33,5% превысило продажи за май прошлого года.

Автомобильные продажи в регионе вышли в плюс и по результатам января-мая. В этот период на Урале покупатели приобрели 57 565 новых машин, на 30% больше, чем годом ранее (44 352 авто).

На авторынке Уральского ФО в прошлом месяце покупатели приобрели 3358 автомобилей российских марок, на 51% больше, чем годом ранее. Продажи машин марки LADA в этот период выросли здесь на 52,5% и составили 3217 ед. авто. В мае на местном рынке иномарки разошлись в количестве 10 595 шт. Лидером среди иномарок стала KIA , которая заняла второе место после «Лады» в сводном рейтинге продаж. В мае на Урале дилеры KIA реализовали 2174 автомобиля, что оказалось на 47,3% больше прошлогоднего результата. На третьем месте в майском рейтинге среди наиболее успешных брендов авторынка Урала находится Hyundai — 1553 ед. авто (+20,2%). Renault продал здесь 1349 машин (14%) и вышел на четвертое место, а Toyota реализовала 972 авто (+16,3%) и стала пятой. Результаты продаж топ-5 автомобильных брендов за январь-май выглядят так: LADA — 12 710 авто (+49,6%), KIA — 8424 ед. (+32%), Hyundai — 6323 ед. (+18%), Renault — 5459 шт. (+11,3%) и Toyota — 4140 авто (+19,3%).