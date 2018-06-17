Hyundai отзывает с китайского рынка более 2300 дефектных автомобилей

Пекин, 17 июня / Синьхуа / — Компания Hyundai начала отзывать с китайского рынка часть импортных минивэнов из-за дефекта в системе управления дверьми. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении /ГТУ/ КНР.

Отзыву, который начался в пятницу, подлежит 2339 импортных минивэнов Kia Carnival, выпущенных с 19 марта 2015 года по 12 февраля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте ГТУ.

Автокомпания бесплатно обновит программное обеспечение модуля управления дверьми в подлежащих отзыву автомобилях. Находящиеся на складах автомобили с подобным дефектом будут доступны для продажи только после устранения рисков безопасности. -0-