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Hyundai отзывает с китайского рынка более 2300 дефектных автомобилей
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Hyundai отзывает с китайского рынка более 2300 дефектных автомобилей 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Пекин, 17 июня /Синьхуа/ — Компания Hyundai начала отзывать с китайского рынка часть импортных минивэнов из-за дефекта в системе управления дверьми. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении /ГТУ/ КНР.
Отзыву, который начался в пятницу, подлежит 2339 импортных минивэнов Kia Carnival, выпущенных с 19 марта 2015 года по 12 февраля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте ГТУ.
Автокомпания бесплатно обновит программное обеспечение модуля управления дверьми в подлежащих отзыву автомобилях. Находящиеся на складах автомобили с подобным дефектом будут доступны для продажи только после устранения рисков безопасности. -0-
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