Автомобиль такси сгорел на дороге в Челябинске

Автомобиль такси вспыхнул на дороге в Челябинске, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.

По словам очевидцев, легковая машина загорелась на улице Индивидуальной днём 17 июня.