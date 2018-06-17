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Автомобиль такси сгорел на дороге в Челябинске
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Автомобиль такси сгорел на дороге в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Автомобиль такси вспыхнул на дороге в Челябинске, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев, легковая машина загорелась на улице Индивидуальной днём 17 июня.
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